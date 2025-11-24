Chivas llevó adelante una gran cierre de la fase regular del Apertura 2025 y si quiere ponerse la ropa de candidato debe superar en la Liguilla a un protagonista del futbol mexicano: Cruz Azul. Sin ponerse el overol de aspirante, Roberto Alvarado advierte a la Máquina Cementera diciendo que no se lo van a hacer fácil a pesar de que sean un buen equipo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado llega como un equipo puede pelear de igual a igual con rivales de mayor jerarquía. Especialmente porque ha enfrentado y, en algunos caso superado, de la mejor manera a rivales que en los papeles serían mejores como América, el conjunto de la Noria, Rayados de Monterrey y Tigres, mientras que no pudo hacerle frente a Toluca.

En medio de este contexto Chivas no llega como uno de rivales más simple a superar, sino como uno a tenerle cuidado porque argumentos técnicos y tácticos para marcar la diferencia. Con esta idea clara Roberto Alvarado comprende que enfrente enfrentarán a un Cruz Azul que juega, pero deja claro que no van a ser un partner para el equipo de Nicolás Larcamón.

Chivas viene se prepara para recibir a Cruz Azul por el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

“Es un rival bastante complicado. Es un equipo que juega muy bien. Conocemos al técnico, que ya ha estado mucho en el futbol mexicano, que conoce bien la liga y creo que ha llevado a Cruz Azul en los primeros lugares”, comentó el Piojo Alvarado en Chivas TV.

Y agregó: “Como dices juega bastante bien. Nosotros tenemos claro el objetivo, tenemos claro lo que queremos, sabemos lo que tenemos que jugar, cómo lo venimos haciendo, a muerte, y obviamente no se lo vamos a poner sencilla. Queremos pasar, queremos seguir peleando, pelear por el título y creo que es lo que vamos a hacer. Obviamente necesitamos el apoyo de la gente, sabemos que el primer partido va a ser en casa y hay que hacer pesar el estadio”.

Roberto Alvarado sobre cómo cerraron filas en Chivas

En la misma entrevista, Roberto Alvarado señaló cómo hubo pacto implícito que se gestó en el interior de Chivas cuando se hablaba de una posible salida de Gabriel Milito. “Desde un principio teníamos claro lo que queríamos y sabíamos que no era fácil porque era un cuerpo técnico y obviamente plasmar su idea lleva tiempo. Sabíamos que no nos teníamos que desesperar, que teníamos que seguir trabajando. Al final todos pensábamos que el trabajar todos los días lo que te va a dar para seguir mejorando y obtener resultados”, explicó el Piojo.

Y agregó: “Fue así como todos coincidimos en seguir trabajando. Enfocados, en no escuchar lo que se dice afuera, porque se dice un montón de cosas. Nos mantuvimos bastantes unidos y con la esperanza de que podían venir los resultados positivos”.