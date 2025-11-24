Desde hace un largo tiempo las Chivas de Gabriel Milito mantienen la guardia alta debido a que necesitaba sumar puntos para alcanzar la clasificación directa a la Liguilla. De la misma manera se encuentra Nicolás Larcamón quien esta tarde advirtió a sus jugadores sobre el tipo de partido que impondrá el Guadalajara en el Estadio Akron.

La sensación que dejó el juego en septiembre en el Gigante de Zapopan es que los errores propios dejaron sin puntos al Rebaño Sagrado. Dos errores de Gilberto Sepúlveda sirvieron para que en el primer tiempo el conjunto de la Noria se vaya arriba en el marcador y desde allí manejar el ritmo del partido.

La actualidad es muy diferente, Chivas cerró de la mejor manera la fase regular del Apertura 2025 y llega con la moral en alto. Previo al partido del jueves en el Estadio Akron, Nicolás Larcamón dejó claro que el partido va a ser muy similar al que se vivió hace dos meses.

Chivas no pudo contra Cruz Azul en la fase regular del Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

“El partido que visualizo es muy parecido en la tónica (a lo sucedido en la jornada 7). Muy parecido en equipos que van que tener mucho protagonismo, que van a intentar maniatar al rival porque vivimos de eso. Vivimos de que los desarrollo de partidos nos resulten favorable. Lo conozco a Gabriel lo he enfrentado en Chile, Brasil, acá en México. Siempre es un perfil de intención muy similar al que yo pretendo”, expresó en conferencia de prensa.

Y agregó: “Será una serie espectacular, con un nivel de exigencia muy bueno, me entusiasma mucho porque sé que este partido enciende mucho a nuestra afición. Nada más lindo donde sabemos que nuestra afición se la va a jugar de principio a fin”.

Encuesta ¿Cómo termina la ida entre Chivas y Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX? ¿Cómo termina la ida entre Chivas y Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX? Gana Chivas Empatan Gana Cruz Azul YA VOTARON 137 PERSONAS

Nicolás Larcamón recordó lo que dijo sobre las Chivas de Gabriel Milito

En la misma conferencia de prensa, Nicolás Larcamón recordó cómo lo criticaron cuando elogió a las Chivas de Gabriel Milito. “Recuerdo que en ese momento hubo varios que me dijeron ‘qué estaba viendo, qué estaba analizando para decir semejante declaración’ y en definitiva el tiempo terminó perfilando a un equipo en esos tiempos ser muy competitivo y no poder alcanzar los resultados que pretendía”, comentó.

Y añadió: “Recuerdo una charla con Gabriel Milito donde se lo manifesté también. Evidentemente, esa consistencia que mostraba de rendimiento en esos tiempos fue la que le permitió sobreponerse a la falta de resultados y después hacerse camino para poder redondear una muy buena fase regular”.