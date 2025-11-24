La importancia de las Chivas de Guadalajara no sólo se ve en la Liga MX por sus títulos y la cantidad de aficionados que tiene en todo el territorio nacional, sino también por un importante número de jugadores formados en sus Fuerzas Básicas. No todos ellos logran llegar hasta el primer equipo, por lo que muchos recalan en la Liga de Expansión MX en busca de más oportunidades.

Este fin de semana quedó resuelta la gran final del Apertura 2025 en dicho certamen: Jaiba Brava dejó en el camino a Tepatitlán, mientras que Irapuato hizo lo propio con Atlético Morelia, por lo que ambos protagonizarán la pelea por el título en dos juegos a ida y vuelta para definir al campeón.

Entre las filas de Irapuato y Jaiba Brava, hay un total de seis elementos con pasado en el Guadalajara. La gran mayoría está en el equipo de Ciudad Madero: Deivoon Magaña, Rúben Domínguez, Sergio Flores, Edson Torres, José Peralta integran las filas de la Jaiba Brava, que ya llegó a la final en el certamen pasado, donde cayeron ante Leones Negros.

Benjamín Sánchez lidera el proyecto del Irapuato tras salir de Chivas

Por su parte, Irapuato tiene en uno de sus delantero a Benjamín Sánchez, atacante que ya fue dos veces campeón de Expansión con el Tapatío, donde brilló pero no logró dar el salto al primer equipo. En este torneo, de hecho, anotó seis goles en todo el torneo y uno de ellos, el último, fue de penal agónico para sellar la clasificación a la final.

Benja Sánchez fue el héroe en la clasificación de Irapuato a la Final (Imago7)

¿Quiénes son los 5 ex Chivas de la Jaiba Brava?

Deivoon Magaña: El extremo de 25 años se formó en las filas del Guadalajara y jugó una gran cantidad de partidos con el Tapatío, pero sólo disputó un encuentro oficial con Chivas.

Deivoon Magaña jugó un sólo partido con Chivas (Imago7)

Rúben Domínguez: Mediocampista de 28 años, atraviesa el mejor momento de su carrera como pieza clave de la Jaiba Brava. Surgido de la cantera de Chivas, debutó en Copa MX en 2018 bajo el mando de José Cardozo, pero sin más oportunidades partió al ascenso, donde pasó por Oaxaca, Cafessa, Cimarrones y el Tapatío. Desde su llegada a Tampico Madero en 2023 encontró regularidad y un rol protagónico que lo consolidó en la categoría.

Rúben Domínguez ya llegó a una final con la Jaiba Brava (Imago7)

Sergio “Morsa” Flores: Debutó con Chivas en 2015 y, tras préstamos en Coras, Zacatepec y Mineros, se asentó en el primer equipo en 2020. Disputó 65 partidos, anotó dos goles y fue parte del subcampeonato de 2023 antes de salir a Mazatlán. Sin lugar en Guadalajara, tomó rumbo a la Jaiba Brava, donde rápidamente se convirtió en capitán y referente, liderando al equipo hasta la final del último torneo de Expansión.

“Morsa” Torres se ha vuelto un pilar en la Jaiba Brava (Imago7)

Edson Torres: Supo ser una de las grandes apuestas de la cantera rojiblanca, debutó en 2016 con gol incluido y formó parte de la generación campeona de Liga, Copa y Concachampions. Pese a sus 23 apariciones, no logró consolidarse y encadenó préstamos a Lobos BUAP, Zacatepec y al Tudelano de España. Tras su buen desempeño reciente con Leones Negros, se integró a la Jaiba Brava para el Apertura 2025 como un elemento ofensivo experimentado.

Edson Torres llegó a la Jaiba desde Leones Negros (Imago7)

José Peralta: Extremo nacido en 1997 y formado en las fuerzas básicas de Chivas, nunca debutó en el primer equipo y continuó su desarrollo en Coras, Zacatepec, Cimarrones y Dorados. Para este torneo llegó a la Jaiba Brava, donde ya suma participación constante con 14 encuentros disputados.