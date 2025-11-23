Chivas no solo se caracteriza por alimentar a los diferentes clubes de México, sino que además de darle oportunidad a aquellos que se destacan de la mejor manera. Tal es el caso de Ronaldo Cisneros, quien fue campeón de la mano de Matías Almeyda y hoy se destacó con un golazo en Alajuelense de Costa Rica.

El atacante fue una pieza clave habitual en los partidos de aquel Clausura 2023 en el que el Guadalajara no logró consagrarse de la mano de Veljko Paunovic. En aquel campeonato sumó tres goles, dos en fase regular y uno en liguilla, para llevar a un equipo que mereció quedarse con el título.

Al igual que muchos otros, Ronaldo Cisneros, que fue campeón con Matías Almeyda en la Concachampions 2018, formó parte de la limpia que llevó adelante la directiva española y llegó a Querétaro. Con los Gallos Blancos no pudo marcar la diferencia, alternó como suplente y tras el Clausura 2025 emigró nuevamente, pero esta vez a Costa Rica para convertirse en jugador de Alajuelense.

Ronaldo Cisneros no para de destacarse en Costa Rica. (Foto: IMAGO7)

Este domingo el exjugador rojiblanco volvió a tener acción en la liga con el conjunto tico y fue clave para anotar el 2-0 final. El atacante mexicano recibió fuera del área, encaró, hizo pasar de largo al portero de Sporting FC, club en el que milita actualmente el Cubo Torres, y anotó sin problemas su quinto gol del campeonato.

Los números de Ronaldo Cinseros en Costa Rica

Tras jugar con Querétaro, donde en un año sumó cinco goles entre Sub23 y Primera, Ronaldo Cisneros tuvo un renacer en Alajuelense ya que lleva 635 minutos en 10 partidos. A su vez, lleva anotado cinco goles, un doblete ante Herediano, dos asistencias y una cartulina amarilla. Además, jugó 267 en los cuatro partidos que disputó en la Copa Centroamericana.