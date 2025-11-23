Esta semana Chivas volverá a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Cruz Azul en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. De cara al duelo contra la Máquina en el Estadio Akron, repasamos los cuatro jugadores que están descartados por parte de Gabriel Milito y el motivo de la decisión que tomará el entrenador argentino. A su vez, repasamos las 3 dudas que tiene el argentino para la convocatoria rojiblanca.

El Rebaño Sagrado tiene una dura prueba ante uno de los grandes protagonistas del campeonato que no cerró de la mejor manera la fase regular. Sin embargo, finalizó en la tercera posición en la tabla general de posiciones y tiene la ventaja deportiva en el bolsillo para avanzar si el marcador global llega a terminar empatado.

En medio de este contexto, Chivas ya regresó esta tarde a los entrenamientos para enfrentar a Cruz Azul por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla tras tener libre el sábado. Una de las grandes noticias que tiene Gabriel Milito es que podrá contar con todo los jugadores que ha ido utilizando a lo largo del Apertura 2025 como Luis Romo, quien ya cumplió su fecha de suspensión. De todas maneras, hay cuatro jugadores que serán baja y otros tres que son duda ante la Máquina.

Diego Campillo terminó lesionado ante Atlas y se pierde el resto del Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

Los 4 descartados de Chivas para enfrentar a Cruz Azul.

Como decíamos, Gabriel Milito ya tiene confirmado cuatro jugadores que no serán tenidos en cuenta para enfrentar a Cruz Azul. Por lesión no entran en consideración, por obvias razones, Diego Campillo y Leonardo Sepúlveda, mientras que por decisión técnica no serán tenidos en cuenta Raúl Martínez y Eduardo García.

Cabe destacar que a lo largo del Apertura 2025, de estos cuatro jugadores el futbolista que llegó proveniente de FC Juárez vio acción. A lo largo de este campeonato, el defensa fue titular de 13 de los 15 partidos que jugó y sumó 1145 minutos. A su vez, anotó un golazo de cabeza en el inicio del torneo y jugó siempre al límite, ya que cerró su participación con cuatro amonestaciones.

Las dudas de Gabriel Milito para Cruz Azul: ¿Cade Cowell, Miguel Tapias y Alan Pulido convocados en Chivas?

Uno de los puntos a tener en cuenta en Chivas será ver si Alan Pulido y Cade Cowell serán tenidos en cuenta en la convocatoria de Gabriel Milito debido a que ambos estuvieron cepillados a pesar de no tener ningún tipo de lesión. Cabe destacar que ambos jugadores estarían en la lista de jugadores transferibles para el Clausura 2026.

En el caso de Miguel Tapias es muy diferente porque es un jugador que es tenido en cuenta por el cuerpo técnico rojiblanco. Restará saber si entra o no en la consideración del técnico argentino porque el defensor se unió a los entrenamientos este fin de semana tras estar lesionado.