Chivas sigue de cerca todo lo que sucede con el mercado de pases especialmente con aquellos exjugadores con los que tiene una cláusula de recompra o parte de su ficha. Uno de los jugadores que le volvió a dejar una interesante suma fue Pável Pérez debido a que ante su salida de Necaxa a Toluca le hizo ganar dos millones de dólares.

El Rebaño Sagrado está muy activo en este libro de pases debido a que le busca acomodo a jugadores que tienen un alto salario y no tienen minutos de juego. Por esta razón el Guadalajara le empieza a encontrar destino a Alan Mozo, que se convirtió en jugador de Pachuca, a Érick Gutiérrez, que saldría a la MLS, Teun Wilke, quien saldría a Fortaleza de Colombia, y Alan Pulido, a quien le rescindirá el contrato.

En medio de este contexto, Chivas recibe dinero extra sin mover un dedo con la negociación de Necaxa con Toluca. Según lo informado por Jesús Bernal, el Guadalajara se quedó con el 50% de la carta de Pável Pérez y con esta venta le ingresa dos millones de dólares.

Pável Pérez se convertirá en nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Esta fue una negociación de Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, los españoles que estuvieron a cargo de Chivas antes de que llegara Javier Mier, y le dejará buenos dividendos a la institución”, reportó Jesús Bernal en su canal de YouTube.

Y agregó: “En el mes de enero Pável Pérez pasó de Chivas a Necaxa. Resulta que le vendieron al Necaxa solamente el 50% del pase de Pavel Pérez con lo que en cuanto de una venta Chivas iba a obtener 50% a cambio. La venta se da, se a por cuatro millones de dólares y Pavel Pérez le va a ingresar a los dos millones dólares adicionales a los 750 mil dólares que en su momento Necaxa pagó el el 50% de los derechos de Pavel Pérez”.

¿Cuándo se enfrentaría Chivas ante el Toluca de Pável Pérez?

Al igual que en el Apertura 2025, Chivas enfrentará a Pável Pérez en el Clausura 2026 pero con la playera de Toluca. Este encuentro se llevará adelante el próximo 28 de febrero en la jornada ocho de la Liga MX.