De los muchos clásicos que engalanan al futbol mexicano, ninguno se compara con el que protagonizan Chivas y América. El llamado Clásico Nacional es más que un partido: es una batalla de orgullo, historia y pasión que paraliza al país cada vez que se juega.

Tomando en cuenta únicamente los enfrentamientos de Liga MX, tanto en Temporada Regular como en Liguilla, este choque refleja una rivalidad sumamente equilibrada.

A lo largo de 194 ediciones del Clásico de Clásicos, el conjunto de las Águilas han salido victoriosos en 69 veces, mientras que el Rebaño Sagrado lo ha hecho en 64 ocasiones y en 61 compromisos terminaron en empate.

No obstabte, si al recuento se suman todos los cotejos oficiales celebrados en los distintos torneos, la rivalidad se extiende a 220 partidos. En ese historial, el América ha logrado imponerse en 82 ocasiones, mientras que el Club Deportivo Guadalajara en 69 y 70 terminaron igualados, así el historial del Clásico Nacional.

Este sábado se disputará una edición más del Clásico Nacional.

¿Cuándo será el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El Clásico Nacional entre Chivas y América, como parte de la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, se disputará este sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.