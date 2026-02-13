Tapatío se mantiene imparable en la Liga de Expansión durante este Clausura 2026 al hilvanar su tercera victoria en fila al derrotar por marcador de 3-1 a la Jaiba Brava como parte de la jornada 6 de la División de Plata.

Con este resultado, los dirigidos por Pepe Meléndez se mantienen como uno de los clubes más poderosos al llegar a 13 puntos en el torneo, instalándose momentáneamente en la cima de la tabla de posiciones a falta de que termine la jornada.

La filial de Chivas está viviendo un torneo sumamente competitivo tras un semestre para el olvido con Arturo Ortega, por lo que se están viendo buenos momentos de futbol y se están impulsando jugadores que apuntan a ser el futuro del Guadalajara en la Liga MX.

Así va el Tapatío en el Clausura 2026

¿Cuándo jugará el Tapatío vs. Coyotes de Tlaxcala?

El próximo compromiso de la Liga de Expansión en el que participará la filial del Guadalajara se llevará a cabo el 22 de febrero cuando reciban a los Coyotes de Tlaxcala en la cancha del Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez en punto de las 16 horas, tiempo del centro de México.