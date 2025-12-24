Chivas se aferra a su esencia de mantenerse como el club con las mejores fuerzas básicas de México, por lo que ha impulsado el talento de los jóvenes desde hace varios años, en donde una de sus joyas no logró consolidarse en la Liga MX, pero hoy brilla en Liga de Expansión.

Durante la gestión de Matías Almeyda se gestaron más de una decena de debuts de jugadores que destacaban en la cantera del Guadalajara, en donde pocos pudieron consolidarse en el Máximo Circuito, pero uno de los más talentosos sin duda era Edson Torres.

El mediocampista ofensivo no pudo consolidarse en la escuadra tapatía, por lo que comenzó su trayectoria en clubes de Liga de Expansión, en donde ha vivido momentos complicados, en donde uno de los más escandalosos fue que no pudo celebrar el título que consiguió con la Jaiba Brava en este Apertura 2025 por su religión.

El comunicador Alejandro Ramírez explicó que el canterano del chiverío fue separado en los festejos debido a una camiseta en la que decía: “La gloria es de Dios”, por lo que los altos mandos le habrían pedido que no apareciera en los festejos para no impulsar ningún tipo de ideología.

“Edson Torres ha hecho muy bien las cosas en la Liga de Expansión. Canterano rojiblanco que estuvo en Leones Negros y que tuvo que irse cuando vino aquel momento en el que van al TAS equis cantidad de equipos para tratar de exigir de que se hiciera oficial que iba a haber ascenso y descenso. Le cortaron a esos equipos el apoyo económico que daba la Federación, entonces Leones Negros se vio obligado a bajar la nómina.

“Recientemente fue campeón y no pudo festejar con el equipo por una leyenda que traía y tuvo que hacerse a un lado, porque la Liga de Expansión prohíbe que hagas proselitismo de ciertas cosas, entre ellas tu religión que profeses y tuvo que celebrar por separado”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo le fue a Edson Torres en el primer equipo de Chivas?

El canterano debutó con el Guadalajara debutó el 6 de agosto del 2016 contra el Querétaro, entrando de cambio en algunos compromisos. En el torneo en el que tuvo un poco más de actividad fue en el Clausura 2018 cuando Matías Almeyda decidió apostar por los juveniles en el torneo local, para usar a sus mejores hombres en la Concachampions, ganando dicho certamen.

Edson Torres jugó en total 11 partidos con el chiverío, sumando solamente 505 minutos colaborando con una asistencia en el duelo contra Morelia del ya mencionado Clausura 2018.