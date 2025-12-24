Chivas continúa trabajando fuerte en la búsqueda de acomodo a varios de sus futbolistas transferibles de cara al Clausura 2026, en donde la directiva está enfocada prioritariamente en tres jugadores, Alan Mozo, Alan Pulido y Érick Gutiérrez.

Los elementos del Guadalajara que ya no entran en planes del conjunto tapatío para el próximo semestre están buscando, con ayuda del club, opciones en el mercado de fichajes para poder encontrar un nuevo equipo en donde continuar su carrera.

Sin embargo, en medio de esa búsqueda, el defensor Alan Mozo por fin reapareció en redes sociales tras varios días de ausencia, aunque solamente fue para aparecer en un comercial de una concesionaria de automóviles de Guadalajara.

Se ha mencionado que algunos clubes han mostrado cierto interés en el lateral; sin embargo, su alto salario le ha impedido encontrarle acomodo con rapidez, por lo que se están buscando alternativas para poder hallar un acuerdo que le permita encontrar cabida en otra institución.

¿Por qué en Chivas ya no quieren a Alan Mozo?

El lateral pudo salir en el anterior mercado de fichajes, pero prefirió quedarse en el Guadalajara en búsqueda de ganarse la confianza de Gabriel Milito; sin embargo, el defensor perdió la carrera frente a Richard Ledezma y Miguel Gómez, por lo que en el club consideran que no era necesario mantenerlo para el Clausura 2026.