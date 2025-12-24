Chivas está viviendo una drástica transformación desde su estructura interna y que ha comenzado a entregar buenos resultados deportivos, en donde se espera que dentro de poco tiempo se logre el objetivo de alcanzar el añorado título de Liga MX.

Sin duda, el cambio más significativo se suscitó con la incorporación en su totalidad de Alejandro Manzo en la toma de decisiones dentro del Guadalajara, en donde comenzaron a tomarse mejores decisiones en cuanto al proyecto y hasta en la elección de refuerzos.

Amaury Vergara sigue siendo la cabeza del chiverío en su rol de presidente, en donde evidentemente como empresario, quiere que su consorcio se potencialice y sea de elite en el mercado; sin embargo, el corazón y la planificación estaría corriendo a cuenta de su cuñado desde hace varios meses, en donde poco a poco se están vislumbrando mejoras sustanciales en la escuadra tapatía.

¿Y por qué no pensar en un cambio en la presidencia de Chivas?

Es probable que Amaury Vergara ame al club; sin embargo, sus intereses no iban hacia lo deportivo, ya que su verdadera vocación siempre estuvo en el arte y el cine, pero tuvo que asumir las riendas de los negocios familiares debido a los problemas de salud y el lamentable fallecimiento de Jorge Vergara en el 2019.

Es por eso que surge la inquietud de si sería lo mejor para el Guadalajara un cambio en la cabeza del proyecto, cediéndole la oportunidad de asumir toda la responsabilidad a Alejandro Manzo que su prioridad y vocación estarían en el futbol, para tratar de construir un mejor futuro a mediano y largo plazo para la escuadra de la Perla de Occidente.

Una cosa que es importante aclarar es que un cambio en la presidencia del Club Deportivo Guadalajara no implicaría que se liberen en automático mayores presupuestos para refuerzos, ya que la estructura de la institución se rige por un Consejo que integran las hijas y el hijo de Jorge Vergara y sus respectivas parejas.

¿Es posible que Alejandro Manzo se convierta en presidente de Chivas en el futuro?

Diversos reportes de comunicadores de prestigio como David Medrano, han reportado desde hace varios años que la intención dentro del Guadalajara es que Alejandro Manzo vaya escalando peldaños hasta poder liderar todo el proyecto; sin embargo, no existe una versión oficial de parte de la familia Vergara.

La realidad es que por ser el esposo de una de las hijas de Jorge Vergara y por ende pertenecer al Consejo, su ascenso a la presidencia no suena del todo descabellado, ya que el control absoluto del club seguiría permaneciendo a la familia Vergara.

¿Quién es Alejandro Manzo?

Independientemente de que es el esposo de Kenya Vergara, hermana de Amaury, la realidad es que Alejandro Manzo ha demostrado su amor por el futbol involucrándose desde hace varios años en la estructura de la institución rojiblanca con una finalidad, aprender para después tomar decisiones.

Estuvo cerca de los procesos de Ricardo Peláez, Fernando Hierro, Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez, captando y aprendiendo el cómo se maneja un club de futbol profesional, por lo que a la salida de los españoles, asumió un rol protagónico junto a Javier Mier, quien asumió la Dirección Deportiva.