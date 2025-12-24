Chivas se mantiene como una de las mejores fuerzas básicas de todo el futbol mexicano y pruebas de ello son los debuts de múltiples jugadores que representan a la Selección Mexicana en diversas categorías como Mateo Chávez, Armando González, Hugo Camberos, Yael Padilla o Santiago Sandoval.

Sin embargo, al ser un equipo poderoso en su cantera, hay muchos jugadores con talento que no logran el sueño de debutar en Liga MX con la camiseta del Guadalajara, por lo que son enviados a otras instituciones en búsqueda de una oportunidad para seguir en el balompié.

Tal es el caso de Benjamín Sánchez, el canterano y goleador que nunca recibió la oportunidad en el chiverío y que hoy está brillando en el Irapuato en Liga de Expansión, en donde inclusive, un gol suyo sirvió para eliminar al Tapatío en el pasado Apertura 2025.

¿Quiénes habrían bloqueado la llegada de Benjamín Sánchez al primer equipo?

El atacante surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara vivió varios torneos como el delantero más destacado del Tapatío, por lo que se esperaba que recibiera una oportunidad con el equipo de Liga MX; sin embargo, dicha ocasión nunca llegó.

Diversas versiones aseguran que habría sido la directiva española que se quedó tras la salida de Fernando Hierro la responsable de bloquear a Benjamín Sánchez, por lo que prefirió marcharse al Irapuato de cara al Apertura 2025 en búsqueda de llamar la atención en otro club.

Benja Sánchez jugó 20 partidos con Irapuato y anotó 6 goles (IMAGO 7)

Cruz Azul estaba interesado en sus servicios

Debido al gran nivel que demostró en Liga de Expansión, el canterano rojiblanco llamó la atención de la directiva de Cruz Azul, que estuvo merodeándolo durante varios meses, a la espera de que concluyera su contrato con el Guadalajara, aunque al final del día no fructificaron las conversaciones.

Encuesta ¿Benjamín Sánchez merecía una oportunidad en el primer equipo de Chivas? ¿Benjamín Sánchez merecía una oportunidad en el primer equipo de Chivas? Sí No, así estamos bien No me interesa Ya votaron 2 hinchas

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas vs. Irapuato?

El primer compromiso de preparación del Guadalajara rumbo al Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 28 de diciembre en la cancha del Estadio Sergio León Chávez, casa de los Freseros, en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.