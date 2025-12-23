Chivas no solamente es un equipo de futbol, sino que el formar parte del Club Deportivo Guadalajara implica tener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha, por lo que no todos los futbolistas tienen la mentalidad para poder representar adecuadamente a la escuadra rojiblanca.

Durante varios años, el Rebaño Sagrado cometió muchos errores en el momento de contratar refuerzos, priorizando el talento dentro del terreno de juego; sin embargo, dejando de lado el comportamiento fuera de los empastados, situación que ha traído muchas críticas.

Uno de los casos más polémicos de los años recientes radica en la acusación de un delito de índole sexual del cual se le acusó a Dieter Villalpando, quien aún estaría en el litigio para que la justicia dicte sentencia y con ello se deslinden responsabilidades.

Es por eso, que después de cinco años de que se interpuso la denuncia en los juzgados de Jalisco, el juicio oral continúa y este martes 23 de diciembre se llevó a cabo otro desahogo de declaraciones de testigos, según reveló la reportera Elsa Martínez de MVS Noticias.

¿Qué se sabe del caso de Dieter Villalpando?

Hasta el día de hoy se desconocen múltiples detalles del caso, en donde se sabe que el mediocampista acudió a una fiesta, en compañía de otros futbolistas, en donde habría acontecido la agresión sexual, la cual fue notificada ante las autoridades.

¿Cómo actuó la directiva de Chivas ante tal acusación?

Pese a que la justicia no ha dictaminado una sentencia definitoria, Amaury Vergara decidió desvincular al Guadalajara de cada uno de los jugadores que habrían acudido al lugar de los hechos, por no comportarse con las reglas que señala la institución. Es por eso que el ciclo de Dieter Villalpando, Eduardo López, Alexis Peña y José Juan Vázquez llegó a su fin.