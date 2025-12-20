Chivas está dando pasos firmes para mantenerse como la mejor cantera de todo el futbol mexicano al seguir impulsando el talento de sus fuerzas básicas y la prueba de ello es que Gabriel Milito decidió llevarse a varias joyas de las divisiones inferiores a la pretemporada.

La directiva del Guadalajara decidió iniciar una limpia en este mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, dándole salida a varios elementos de renombre y otros de mayor jerarquía para abrirle paso a las nuevas generaciones, en donde el entrenador argentino tendría claro su plan para que vayan creciendo futbolísticamente.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez reveló que la realidad es que muchos de esos miembros de la cantera que fueron a pretemporada no serán parte del primer equipo de forma definitiva; sin embargo, sí se les está indicando a cada uno su área de oportunidad durante los días en Isla de Navidad para que vayan mejorando con el paso del tiempo.

“Hay algunos que seguramente no estarán tomados en cuenta para el primer equipo para este Clausura 2026, pero por lo pronto, la ilusión de que ya hicieron pretemporada y que van a tener por ahí algún llamado cuando fuera necesario.

“Se los van a dejar claro, porque Gabriel Milito junto a su cuerpo técnico, dentro de los balances finales que hacen de bajar datos y el qué le falta a uno, de manera individual durante las prácticas les van diciendo qué mejorar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes son los canteranos que llevó Milito a pretemporada?

El entrenador del Guadalajara decidió llevar a Isla de Navidad a un grupo plagado de talento de fuerzas básicas como Sebastián Liceaga, ⁠Robinho Romero, Francisco Méndez,⁠ ⁠Ángel Chávez,⁠ ⁠Leonardo Jiménez, ⁠Samir Inda, Gael García, Jorge Guzmán y Sergio Aguayo.