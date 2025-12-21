Ricardo Marín está de vuelta en el Club Deportivo Guadalajara luego de un año en el Puebla, donde convirtió 9 goles y dio tres asistencias en 32 compromisos disputados, así que fue considerado por Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026.

“Agradecido con la directiva y cuerpo técnico de que me hayan brindado esta oportunidad. Se siente esa buena energía del grupo, del cuerpo técnico, se siente que están haciendo las cosas bien y espero venir a ayudar y aportar mi granito de arena para conseguir el objetivo“, mencionó el atacante en entrevista con Chivas TV.

“(El préstamo a Puebla) me sirvió demasiado, afortunadamente tuve la oportunidad de tener muchos minutos, que era lo que buscábamos con el traspaso. Pude hacer bien las cosas, sobresalir un poco y todo lo que aprendí allá venir a aportarlo aquí desde el lugar donde me toque”, agregó.

El delantero de 27 años de edad sabe que en Chivas no hay otra más que pelear por el título, por lo que recalcó que se están preparando con todo para superar lo que hizo el equipo en el Torneo Apertura 2025.

“Para nosotros ya inició el torneo, sabemos que la vara no está más baja que el campeonato, es lo que nos han dicho desde ahora. Estos días hemos trabajado con esa mentalidad e ilusión”, señaló.

“Sabemos que Chivas está para eso, no más abajo. La competencia interna es lo más importante para que al que le toque jugar o al que le toque estar fuera que lo hagan sacar esa mejor versión; así es como yo creo que el equipo va a estar lo más alto posible”, finalizó.

¿En qué equipos ha jugado Ricardo Marín?