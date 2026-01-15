Chivas arrancó el Clausura 2026 con el pie derecho, sumando dos victorias consecutivas que confirman que el equipo dirigido por Gabriel Milito es uno de los que mejor fútbol despliega actualmente en la Liga MX. Incluso los rivales han reconocido el nivel del Guadalajara, aunque al interior del club hay claridad en que todavía existen aspectos por trabajar y decisiones importantes por tomar conforme avance el torneo.

Roberto Alvarado recibe gran respaldo de Gabriel Milito ante su baja de juego

Roberto Alvarado no ha tenido el mejor inicio de torneo con Chivas. Tanto en la pretemporada como en las primeras jornadas del Clausura 2026, al Piojo se le ha notado desconectado en algunos lapsos, lo que generó dudas sobre una posible suplencia. Sin embargo, el periodista César Huerta reveló que Gabriel Milito confía plenamente en él y tiene decidido mantenerlo como titular, apostando a que recupere su mejor versión con continuidad.

Roberto Alvarado tiene la total confianza de Milito.

Pedro Caixinha reconoció el buen nivel de Chivas y envió un mensaje a la Liga MX

El duelo ante Juárez fue más cerrado de lo que muchos esperaban, y los Bravos estuvieron muy cerca de rescatar el empate. Sin embargo, el Guadalajara terminó imponiéndose con un gol de último minuto. Tras el partido, Pedro Caixinha no dudó en reconocer el nivel de Chivas, calificándolo como “un gran equipo” y felicitándolo por el triunfo, aceptando la derrota con total deportivismo.

Ricardo Marín se gana los aplausos de la afición tras el partido contra Juárez

Aunque el gol del triunfo fue obra de Yael Padilla, la asistencia de Ricardo Marín fue determinante para dejarlo solo frente al arco rival. Esta acción no pasó desapercibida, y al final del encuentro el 4K fue uno de los jugadores más aplaudidos por la afición rojiblanca, marcando lo que podría ser el inicio de una reconciliación con la grada.

Sergio Aguayo aún no ha aparecido en las convocatorias de Gabriel Milito

Uno de los temas que más preguntas ha generado es la ausencia de Sergio Aguayo en las convocatorias del Primer Equipo. El joven delantero dejó buenas sensaciones en la pretemporada y parecía haberse ganado un lugar, pero hasta ahora no ha sido considerado en partidos oficiales. En Chivas confían plenamente en su potencial, aunque reconocen que los refuerzos en la delantera han respondido con creces, por lo que Aguayo seguirá sumando experiencia y minutos con el Tapatío.