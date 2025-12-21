El Club Deportivo Guadalajara se sigue preparando en Isla Navidad, Colima, para el Torneo Clausura 2026. Para esta pretemporada, Gabriel Milito consideró a 31 futbolistas, la mayoría de ellos jóvenes que integran las Fuerzas Básicas.

Una vez más, la cantera de Chivas se hace presente en pretemporada con nueve jóvenes que acompañan al primer equipo con la oportunidad de su vida, quedarse como opción para el estratega argentino.

En ese sentido, este domingo dio mucho de qué hablar la fotografía que compartió en redes sociales el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito platicando con algunos de estos futbolistas y rápidamente a la afición rojiblanca se le vino el recuerdo de Matías Almeyda.

La foto de Gabriel Milito que hizo recordar a Matías Almeyda.

“Ufff, me recordó muchísimo a Matías. Ojalá sea el próximo torneo en donde nos llevemos la 13, primero Dios”, “Tiene cosas del “Pelado” Almeyda”, “Me recuerda a Matías Almeyda”, son algunos comentarios de los seguidores rojiblancos.

Cabe mencionar que el proyecto de Gabriel Milito tiene muy ilusionada a la afición del Club Deportivo Guadalajara y no es para menos, ya que en su primer certamen metió al equipo a la Liguilla desplegando un futbol atractivo.

Matías Almeyda platicando con jugadores de Chivas.

¿Cuál es el legado de Matías Almeyda en Chivas?

Matías Almeyda es el director técnico más querido de la afición de Chivas en los últimos años, conquistando en su paso por Verde Valle cinco títulos, entre ellos el Torneo Clausura 2017 ante Tigres, el cual es el último título de Liga MX que ha ganado el Rebaño Sagrado.