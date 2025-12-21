El Club Deportivo Guadalajara se encuentra en Isla Navidad, Colima, realizando su pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2026 después de que hace unas semanas quedaran eliminados ante Cruz Azul en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Por medio de redes sociales, Chivas ha compartido algunos momentos y recientemente se hizo viral una publicación de Armando “Hormiga” González, la cual derivó a comentarios irónicos.

En su cuenta de Instagram, el Rebaño Sagrado compartió una fotografía de algunos futbolistas nadando en el mar. De hecho, en dicha imagen aparece Ángel Sepúlveda, ell reciente fichaje del Club Deportivo Guadalajara para la próxima campaña del máximo circuito del balompié azteca.

Sin embargo, Armando “Hormiga” González fue el gran ausente, pues no salió en ninguna de las fotografías. Derivado a esto, apareció una aficionada con un comentario que se prestó al doble sentido, no obstante, el community manager de Chivas respondió con ingenio.

“Y la hormiga? Necesito verlo mojado”, comentó la aficionada. “Es otaku, no se mete al agua”, respondió el CM del Rebaño Sagrado y generó respuestas de otros hinchas: “Las hormigas no nadan”, “alguien se despertó cachonda” y “te vas a quedar con las ganas, porque no está”.

IG: Chivas

¿Cuándo es el primer partido de pretemporada de Chivas rumbo al Clausura 2026?

Será el próximo domingo 28 de diciembre cuando Chivas sostenga su primer partido amistoso de pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026 y será ante Irapuato en la cancha del Estadio Sergio León Chávez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.