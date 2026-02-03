El Media Day del Super Bowl regaló un momento llamativo fuera del emparrillado. Durante la jornada, Andy Borregales, pateador de los Patriotas de Nueval Inglaterra, fue cuestionado sobre su preferencia en el futbol mexicano y no dudó en elegir entre América yel Club Deportivo Guadalajara.

Como ocurre cada año en la NFL, el Opening Day marca el inicio de la semana del Super Bowl. En ese contexto, el jugador venezolano comentó que es seguidor del Real Madrid, no obstante, también dejó claro que también está familiarizado con el futbol mexicano.

“La verdad, yo siempre fui muy seguidor del Real Madrid“, dijo, para después ser cuestionado sobre su equipo preferido en la Liga MX. “Hay muchos equipos buenos en México”.

Al momento de elegir entre el América y Chivas, Andy Borregales fue directo y no dudó en decantarse por el Rebaño Sagrado dejando clara su preferencia sin ningún titubeo.

¿Cuándo será el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots. En México, el partido está programado para iniciar alrededor de las 17:30 horas, y podrás seguirlo en vivo por medio de Canal 5, Azteca 7, ESPN y FOX Sports.