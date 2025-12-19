La salida de Érick Gutiérrez de Chivas causó sorpresa en todo el futbol mexicano, por lo que de inmediato varios clubes habrían levantado la mano para tratar de sumarlo a sus filas; sin embargo, el único que seguiría tratando de negociar con los rojiblancos sería uno.

Durante las semanas recientes se ha rumorado que varios clubes de la Liga MX como Cruz Azul, Pumas o Pachuca estarían interesados en hacerse de los servicios del Guti; sin embargo, serían los Tuzos los únicos que seguirían en contacto con los dirigentes del Guadalajara para tratar de destrabar la negociación.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que los hidalguenses han demostrado interés genuino y buscan alternativas para poder concretar el traspaso, en donde el principal impedimento sería el alto salario que percibe Gutiérrez en el chiverío.

“Solo Érick Gutiérrez es el único que ha despertado interés en el mercado de fichajes, el único que ha generado interés formal de parte de un club. Son 3 los equipos que se han acercado a preguntar por el Guti y el único que se ha mantenido con un interés medianamente formal, que está buscando el cómo sí es Pachuca.

“Los tres clubes se fueron de espalda con el sueldo y esa es la gran bronca. Dos clubes se bajaron de la contienda rápidamente porque ‘es impagable’ (…) El sueldo del Guti es muy alto, era uno de los mejores pagados en Chivas, estaría en el top 5 y tiene contrato vigente y no lo va a soltar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo podría destrabarse el traspaso de Érick Gutiérrez a Pachuca?

“¿Cómo se puede destrabar? Es la más difícil y es que el jugador se baje el sueldo (…) ¿Cuál otra queda? Que Guadalajara baje muchísimo el precio del futbolista. Guti llegó aquí por 5 millones de euros y no se va a recuperar“, concluyó el comunicador.