Chivas continúa estando muy activo en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, no solamente por la búsqueda de nuevos futbolistas como refuerzos, sino también para encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes para el próximo torneo.

Durante los días recientes se ha mencionado acerca de la separación de varios elementos que ya no fueron considerados para la pretemporada en Isla de Navidad, por lo que quedaron relegados a trabajar en Verde Valle en lo que encuentran acomodo en otra institución.

Uno de los que genera mayor revuelo es Érick Gutiérrez debido a su trayectoria en Europa; sin embargo, el comunicador Rodrigo Camacho confirmó que dentro de la directiva tapatía quieren cerrar cuanto antes la salida del Guti, ya que la consideran crucial por el tema salarial.

“De Érick Gutiérrez me dijeron que había ofertas de la MLS y creo que San Diego era una de ellas, porque desde hace un año ya se hablaba de que Guti podría salir.

“No sé cuánto puedan pedir, pero les interesa deshacer el sueldo (…) Sí hay ofertas por Guti y es la salida clave para el Guadalajara en el mercado, hasta donde me contaron”, explicó el comunicador en una transmisión en YouTube.

Érick Gutiérrez despertaría interés en clubes mexicanos

En algunos portales ha comenzado a circular que habría clubes interesados en hacerse de los servicios del Guti como Pachuca y Cruz Azul, aunque aún falta confirmación de dicha versión.