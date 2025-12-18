Gabriel Milito es un entrenador que tiene un temperamento muy fuerte; sin embargo, desde el día de su llegada a Chivas explicó cómo sería su método de trabajo, en donde Érick Gutiérrez habría olvidado la primera advertencia del argentino y eso ocasionaría su salida.

El día que el timonel sudamericano se presentó con el plantel del Guadalajara en el comienzo de la pretemporada rumbo al Apertura 2025, les dio un discurso en donde además de presentarse, les lanzó un mensaje muy claro: “Conmigo las caritas no van”.

Es por eso que el reportero Rodrigo Camacho y el influencer, Futboltuber, destaparon que esa situación de poner malos gestos a las decisiones de Gabriel Milito sería un factor determinante por el cual están saliendo varios futbolistas, entre los que destacaría Érick Gutiérrez.

“Por ahí va el asunto (las caritas). Lo de Alan Mozo no me consta, pero con el por qué se están tomando decisiones de salidas“, explicó Rodrigo Camacho, en donde Futboltuber ahondó en detalles sobre la situación de Érick Gutiérrez.

“Yo me enteré de una de Guti (…) Sí hubo un tema que le salió lo ‘sinaloense’ a Guti con Gabriel Milito y el otro, argentino, pues hubo cierta fricción y ‘carita'”, explicó el infuencer en una transmisión en YouTube.

¿Quiénes son los jugadores que no participarán con Chivas en el Clausura 2026?

El Guadalajara ha dejado en claro que hay elementos que ya no son contemplados para el próximo torneo, en donde destaca Érick Gutiérrez, Alan Mozo, Alan Pulido, Teun Wilke, Isaác Brizuela, Eduardo García, Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda y Chicharito, en donde este último es el único del que se ha confirmado su salida.