Chivas se ha convertido en un semillero de futbolistas, brindándole su primera oportunidad en la Liga MX a muchos canteranos, en donde algunos cumplen el sueño de consolidarse como titulares y hasta levantar trofeos con el Rebaño, tal y como lo hizo este futbolista que hoy se quedó sin equipo.

Ángel Zaldívar es un canterano que logró trascender con la escuadra de Guadalajara; sin embargo, el ‘Chelo’ estaría viviendo momentos complicados tras anunciar que no continuará en la escuadra del FC Juárez, por lo que estaría buscando una nueva oportunidad en el futbol profesional.

“Mi etapa en FC Juárez terminó y solo me queda agradecer por este tiempo donde pasé muy buenos momentos, me hicieron sentir como en casa desde el principio, me siento muy identificado con sus valores de resiliencia, valentía y trabajo.

“Me hubiera encantado seguir construyendo más historia en este club pero me voy tranquilo de haberme entregado al 100 por ciento un día a la vez, tanto dentro como fuera del campo. Conocí a grandes personas que se volvieron amigos los llevaré en el corazón. Gracias, Juárez”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

¿Cómo le fue a Ángel Zaldívar en Chivas?

El canterano del Guadalajara tuvo una etapa brillante en el Rebaño, no solamente porque fue pieza clave en el esquema de Matías Almeyda para conseguir los títulos de Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions, sino porque fue efectivo cada vez que fue requerido.

El Chelo anotó 41 goles con la camiseta del chiverío, la afición rojiblanca perdió la paciencia con el Ingeniero, volcándose en su contra en múltiples ocasiones, por lo que se fue vendido al FC Juárez de cara al Clausura 2024.

¿En cuáles clubes ha jugado Ángel Zaldívar en su carrera?

El ‘Ingeniero del Gol’ ya tiene una amplia trayectoria en el futbol mexicano, ya que ha militado en clubes como Chivas, Coras de Tepic, Rayados de Monterrey, Puebla, Atlético de San Luis y FC Juárez, por lo que buscará una nueva oportunidad en la Liga MX.