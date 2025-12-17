El Guadalajara comienza este miércoles su viaje rumbo a Isla Navidad con el objetivo de prepararse de la mejor manera para el Clausura 2026. El Rebaño Sagrado llevará adelante trabajos en la playa durante una semana, regresarán para la fiestas y luego empezar con partidos de preparación en la Copa Pacífica Centenario.

En medio de este contexto, Chivas confirmó la renovación de Armando González y Fernando González. Por otro lado, en el mercado de pases el conjunto rojiblanco buscaría el fichaje de Víctor Guzmán, mientras que pone en vidriera a nueve jugadores que no serían tenidos en cuenta y entre ellos se destaca Érick Gutiérrez.

Armando González y Fernando González renovaron con Chivas

Chivas dio grandes noticias debido a que dio a conocer que Armando González renovó su contrato por tres años y medio más junto a una cláusula millonaria de salida para el futbol de Europa, México y Sudamérica. A su vez, el Guadalajara dio a conocer que renovaron el contrato del Oso González hasta el 2028.

Érick Gutiérrez no entra en planes de Chivas

Uno de los jugadores que Chivas no tendrá en cuenta para el Clausura 2026 es Érick Gutiérrez, mediocampista, capitán y líder del conjunto rojiblanco. Al Guti se le suman nombres como Alan Mozo, Alan Pulido, Teun Wilke, Eduardo García, Luis Olivas y Leonardo Sepúlveda. Cabe destacar que el Rebaño Sagrado ya no renovó a Isaác Brizuela y Chicharito Hernández, vendió a Raúl Martínez a Necaxa y prestó a Cade Cowell a New York Red Bull.

Chivas ofertará por Víctor Guzmán

Uno de los puestos que Chivas buscará reforzar sí o sí para el Clausura 2026 es el de la línea defensiva. Por este motivo el Rebaño Sagrado tendría pensado ir en busca de Víctor Guzmán, por lo que tiene pensado realizar oferta a Rayados de Monterrey por su zaguero.