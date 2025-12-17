En las últimas horas se dio a conocer que Érick Gutiérrez no entra en los planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Guti compartió un mensaje que realizó su mujer en el que señala que el 2026 va a ser feliz. ¿Indirecta para el Rebaño Sagrado?

No hay dudas de que la noticia sobre la inminente salida del mediocampista rojiblanco cayó como baldazo de agua fría debido a que es una alternativa de calidad probada. A diferencia de otros campeonatos, en el Apertura 2025 el Rebaño Sagrado contaba con una banca experimentada y de nivel en ciertas posiciones.

Esta tarde el Guadalajara emprende su viaje hacia Isla Navidad para continuar con su preparación para el Clausura 2026. Uno de los ausentes será Érick Gutiérrez quien realizó las pruebas médicas y físicas, pero que no será tenido en cuenta por Gabriel Milito para el Clausura 2026.

Érick Gutiérrez no entra en los planes de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, el mediocampista del Guadalajara lanzó mensaje en redes sociales al compartir una publicación que le hizo su esposa en Instagram. “331 de 365. 2025: Te hizo fuerte. 2026: va a hacerte feliz”, reposteó el experimentado jugador que perdió su lugar a manos de Omar Govea y Fernando González.

¿Qué equipos estarían interesados en Érick Gutiérrez?

La gran pregunta que surge ahora es qué equipos están interesados en Érick Gutiérrez para el Clausura 2026. Una opción viable y que podría llegar a interesarle mucho es San Diego FC de la MLS. La franquicia estadounidense preguntó por la actualidad de Guti y estaría interesado en reunirlo con Hirving Lozano en la próxima temporada.