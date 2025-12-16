Alexis Vega acaba de convertirse en bicampeón del futbol mexicano con el Toluca, siendo protagonista al anotar el penal decisivo tras una larga y dramática tanda desde los once pasos que lo colocó como héroe del cuadro escarlata. Esto, a pesar de que prácticamente no tuvo participación en la Liguilla debido a una lesión. Naturalmente, este logro reabrió el debate en el entorno rojiblanco sobre su paso por Chivas y, sobre todo, un error que la directiva del Guadalajara no quiere volver a cometer.

En Toluca, Alexis Vega no solo es una de las máximas figuras del equipo, sino también su capitán, mostrando liderazgo en los momentos más complejos, como quedó demostrado en la Final al asumir la responsabilidad desde el manchón penal. No obstante, una de las grandes diferencias respecto a su etapa en Chivas es la calidad del plantel que lo rodea, compartiendo cancha con futbolistas como Paulinho, Helinho o Marcel Ruiz, entre otros elementos de alto nivel.

En el Guadalajara, por el contrario, nunca se logró armar un plantel de esa jerarquía alrededor de Vega. Algunos de sus principales socios en ataque fueron jugadores como Ángel Zaldívar, Fernando Beltrán, Ronaldo Cisneros o incluso Oribe Peralta, futbolistas que estaban lejos del nivel necesario para brillar no solo en Chivas, sino incluso en la propia Liga MX, una diferencia que termina influyendo directamente en el rendimiento de cualquier jugador determinante.

El plantel que tenía a su lado Alexis Vega en Chivas.

Por ello, la directiva de Chivas tiene claro que seguirá apostando por futbolistas con potencial de estrella, tanto del equipo como de toda la Liga MX, pero con una premisa distinta: rodearlos de un plantel mucho más competitivo. Esto es algo que ya se empieza a reflejar en el armado del Clausura 2026, donde el club está reforzando todas sus líneas para conformar no solo un once inicial de alto nivel, sino también una banca capaz de aportar soluciones reales a Gabriel Milito.

Las lesiones y la indisciplina también afectaron el paso de Alexis Vega en Chivas

Más allá de lo deportivo, también es evidente que la disciplina extracancha fue un factor clave que impidió a Alexis Vega brillar en Chivas como lo hace hoy en Toluca. Durante su etapa en el Guadalajara, se vio envuelto en diversos escándalos e incluso recibió castigos relacionados con su vida nocturna. En cambio, en el Toluca, aunque ha mantenido su gusto por la fiesta, lo ha hecho de manera más responsable, sin que esto afecte su rendimiento dentro del terreno de juego.