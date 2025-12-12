Uno de los jugadores que más quedó a deber durante su paso por Chivas fue Alexis Vega, debido al talento que tiene y demuestra constantemente en el Toluca, pero que como rojiblanco no pudo dar; sin embargo, un exjugador del Rebaño analizó la situación y llegó a una importante conclusión: “no tenía que ser la figura”.

Gru llegó como refuerzo al Guadalajara de cara al Clausura 2019 por petición de José Saturnino Cardozo que era el entrenador rojiblanco, en donde el delantero poco a poco se fue ganando la confianza y la titularidad en la escuadra rojiblanca, convirtiéndose en la promesa que ilusionó a 40 millones, pero que no pudo explotar en el redil.

Es por eso que el defensor Antonio Briseño dejó en claro de que Alexis Vega llegó muy joven al chiverío, por lo que no habría sido correcto el cargarle la responsabilidad de ser la figura de un equipo tan grande a tan corta edad, por lo que le atribuye que no haya demostrado su mejor futbol su compañero en los Diablos Rojos.

“Son etapas diferentes de los jugadores. Alexis Vega tenía 20, 21 o 22 años, a lo mejor no tenía que ser la figura del Guadalajara y así se lo exigíamos en ese momento. Al final, estar rodeado aquí de otras figuras, hace que él pueda dar su liderazgo (…) En su momento tenía 20 años y tenía que respaldarse de otros jugadores de mayor jerarquía, con mayor edad.

“Es un ambiente mucho más difícil. Haces un buen partido y eres Dios allá en Guadalajara. O haces un mal partido y ya todos te matan. La repercusión a nivel nacional y de medios es mucho mayor. Es demasiado el golpe mediático y si no lo sabes manejar bien, es difícil”, explicó el zaguero en palabras para TUDN.

¿Cuáles son las estadísticas de Alexis Vega en Chivas?

El delantero participó en un total de 144 partidos con el Guadalajara, en donde logró sumar 10 mil 300 minutos con la camiseta tapatía, en los cuales colaboró con 18 goles y 27 asistencias para la causa rojiblanca.

¿Por qué se fue Alexis Vega de Chivas?

Las constantes lesiones ocasionaron que Gru sufriera una considerable baja de juego, además de que el futbolista seguía involucrado en temas de indisciplina, por lo que Fernando Hierro decidió terminar el ciclo de Alexis en el Guadalajara, pese a que el propio futbolista habría pedido quedarse, inclusive con una reducción salarial.