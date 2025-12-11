José Juan Macías es uno de los delanteros más talentosos que tiene el futbol mexicano; sin embargo, la suerte le ha jugado en contra debido a que ha sufrido varias lesiones de ligamento cruzado anterior, la cual estuvo a punto de poner en riesgo nuevamente su futuro en el futbol.

Después de superar dos lesiones ligamentarias con Chivas, JJ salió del redil en búsqueda de un nuevo comienzo con Santos, en donde las lesiones musculares persistieron, por lo que decidieron dar por terminada su relación, poniendo una pausa a su carrera.

Afortunadamente, para el Apertura 2025, el canterano del Guadalajara encontró cabida en Pumas, en donde poco a poco fue recuperando la confianza y su olfato goleador; sin embargo, en el último duelo de la fase regular, contra Cruz Azul, sufrió un golpe accidental que ocasionó una nueva ruptura de ligamentos.

Aunque en un principio se filtró que la directiva universitaria se habría negado a retener a José Juan Macías en su plantilla debido a que solicitaba operarse y rehabilitarse en el extranjero, el panorama ha cambiado en las horas recientes.

José Juan Macías, renovó con Pumas

Los reporteros de ESPN, Adriana Maldonado y Diego Yvey, revelaron que el delantero surgido de la cantera de Chivas habría logrado un acuerdo con la gente de los universitario para extender su contrato por dos años.

Sin embargo, la condición fue que en un año se le realicen estudios para determinar su evolución y si estaría en condiciones de jugar, en donde en caso de que la respuesta sea negativa, se anularía el resto del contrato, según informaron los comunicadores.

¿Cuáles fueron los números de JJ Macías en el Apertura 2025 con Pumas?

El delantero surgido de la cantera rojiblanca participó en un total de 11 partidos, de los cuales cinco fueron de titular, sumando un total de 331 minutos, en donde marcó cuatro goles, siendo el segundo mejor goleador de los Pumas.