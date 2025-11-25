José Juan Macías es uno de los futbolistas con mayor talento de toda la Liga MX; sin embargo, la mala suerte ha rondado su carrera como futbolista profesional debido a las constantes lesiones de gravedad con las que ha tenido que lidiar, por lo que ahora mandó un enigmático mensaje sobre su futuro.

Debido a la reciente ruptura de ligamento cruzado anterior, se ha especulado sobre la posibilidad de que JJ decida ponerle punto final a su carrera como jugador profesional, aunque nada está fundamentado y se trataría de mera especulación.

Es por eso que Macías apareció en su cuenta de Instagram con una foto de la cirugía que se realizó para recuperarse de su lesión, en donde la acompañó de un mensaje en el que adelantó que pronto dará “noticias reales” sobre su futuro, para poner fin a los rumores.

“Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por todos los mensajes, llamadas y muestras de cariño que me han dado en estos días. Ha sido una etapa muy complicada emocionalmente y su apoyo es lo que me ha dado fuerza para intentar levantarme de nuevo.

“Quiero dar gracias a Dios, a mi familia por el apoyo incondicional y, a mis doctores porque la cirugía fue un éxito. Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro. Que Dios los bendiga y gracias infinitas por tanto cariño hacia mi persona”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

¿Cuántos goles anotó José Juan Macías con Chivas?

El delantero debutó para el Apertura 2017 con Matías Almeyda en el banquillo, por lo que destacó de inmediato por su olfato goleador, anotando entre sus tres etapas como jugador rojiblanco, un total de 23 goles en Liga MX.

¿Por qué JJ Macías no continuará en Pumas?

Aunque el club ni el propio José Juan Macías han dado a conocer una postura oficial, ha trascendido que el delantero tenía intenciones de operarse y rehabilitarse fuera de México, decisión que no agradó en la directiva universitaria que prefirió terminar ya su convenio con el futbolista debido a que dicha idea salía de su presupuesto.