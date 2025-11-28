Todo parece indicar quePumas cambió de decisión luego de que fuera objeto de críticas tras darse a conocer que no renovarían al exjugador del Club Deportivo Guadalajara; José Juan Macías.

No obstante, el reconocido periodista argentino, César Luis Merlo, reveló este viernes que el atacante mexicano seguirá en el equipo universitario por un año más, es decir, hasta diciembre de 2026.

La fuente antes mencionada aseguró que: “Después de varios días de negociación, Pumas y JJ Macías llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato, el cual vencía en diciembre de este año”.

Cabe mencionar que con esto, el conjunto “Felino” respalda al artillero azteca luego de que sufriera una grave lesión en el partido contra Cruz Azul en la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025 y que lo dejará fuera de todo actividad poco más de ocho meses.

JJ Macías seguirá en Pumas.

¿Cuál es la lesión que sufrió JJ Macías ante Cruz Azul?

Nueve días después del cotejo ante Cruz Azul, Pumas informó que JJ Macías presentó una ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial, por eso su proceso de recuperación será largo.

Cabe mencionar que el exjugador de nuestras Chivas llegó al equipo universitario en el Torneo Apertura 2025 y durante la Fase Regular apenas pudo disputar 331 minutos, divididos en once compromisos, cinco de ellos como titular y marcó cuatro goles.