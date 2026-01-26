El directivo de Pumas, Antonio Sancho, destacó el gran momento del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 y apuntó que todo se basa en resultados, por lo que el liderato de Chivas le habría abierto las puertas de la Selección Mexicana a ocho de sus futbolistas.

“Todo se basa en los resultados. Seguramente, si estuviéramos de líderes, llamas más la atención. Tú ves a Chivas, han tenido un buen proceso en el último año o en el último torneo y en este inicio de torneo, pues han estado destacando con victorias, ahora les convocan a muchos jugadores“, dijo en entrevista con FOX Sports.

El directivo del conjunto universiario señaló que pasar por un gran momento es clave para que los jugadores llamen la atención del representativo azteca.

“Yo creo que tiene que ver eso, porque si tú ves el antecedente de Chivas, creo que tampoco era para tener ocho. Va un poco del momento, así es el futbol, el futbol es de momentos“, finalizó.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

En estos momentos, el Club Deportivo Guadalajara se encuentra en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con nueve puntos, producto de tres victorias y este sábado se medirán en calidad de visitante al Atlético de San Luis, como parte de la Fecha 4, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN.