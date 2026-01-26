El Club Deportivo Guadalajara vive un momento de expectativas e ilusión tras el reciente parón en el que varios futbolistas rojiblancos defendieron la camiseta de la Selección Mexicana en partidos amistosos rumbo a la Copa del Mundo.

Y mientras estos jugadores representaban al TRI frente a Panamá y Bolivia, el resto del plantel continuó con la preparación en Verde Valle con la mira puesta en el encuentro ante Atlético de San Luis.

Cabe mencionar que la afición de Chivas se ha preguntado con insistencia cuándo volverán a entrenar con Gabriel Milito. La buena noticia llegó y todos ellos reportarán este martes 27 de enero para reintegrarse inmediatamente a los trabajos del Rebaño Sagrado.

Los ocho futbolistas que regresan son Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando González, siendo el “Cuate” el único que no vio actividad con la Selección Mexicana.

La participación de los elementos del Club Deportivo Guadalajara en los compromisos del TRI fue variada y significativa, pues por ejemplo, Raúl “Tala” Rangel fue titular en ambos duelos, mostrando seguridad bajo los tres palos, mientras que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez vivieron momentos especiales al debutar con la Selección Mexicana.

Los jugadores de Chivas regresan este martes 27 de enero.

Con el equipo prácticamente completo de nuevo, Chivas concentra su atención en el partido ante Atlético de San Luis, con el objetivo de mantener el ritmo competitivo y buscar otro resultado positivo en el campeonato.

¿Cuándo es el partido entre Atlético de San Luis y Chivas?

El partido entre Atlético de San Luis y Chivas, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el sábado 31 de enero, en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN.