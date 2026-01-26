Uno de los jugadores que dejó gratas sensaciones en todo la Selección Mexicana fue sin duda Richard Ledezma. Tras lo vivido con el Tri, el lateral derecho del Guadalajara dejó un contundente mensaje de tres palabras a Kevin Álvarez y Jorge Sánchez al señalar que se ve en el Mundial 2026.

No hay dudas de que el conjunto de Javier Aguirre tiene serios problemas desde que Rodrigo Huescas se lesionó. Ni el futbolista de Cruz Azul ni el de América pueden marcar la diferencia para quedarse con el lugar que dejó vacío el futbolista de Copenhague.

En medio de la falta de soluciones en esta posición apareció Richard Ledezma quien tiene un gran momento en Chivas. Esta tarde el defensor rojiblanco llegó a Guadalajara, habló de su primera convocatoria y dejó advertencia a sus principales competidores a quedarse con ese boleto a la Copa del Mundo 2026.

Richard Ledezma se ve en el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

“Todos tenemos chance de ir. Vamos a ver. (El Vasco me dijo)Que siga como estoy haciendo las cosas en Chivas y vamos a ver”, respondió. A su vez, cuando le consultaron si se veía dentro de la cita mundialista respondió que “Sí, obviamente sí”.

La decisión que tomó Ángel Sepúlveda post convocatoria con México

Como decíamos, este lunes todos los futbolistas del Guadalajara regresaron de la convocatoria con el conjunto nacional. En el aeropuerto de Guadalajara el Cuate tomó la drástica postura de no dar declaraciones y solamente sacarse fotografía con los aficionados que se encontraban ahí luego de no tener minutos con la Selección Mexicana. ¿Está molesto porque sabe que perdió la carrera para llegar a la Copa del Mundo 2026?