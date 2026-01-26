La Selección Mexicana rompió filas tras terminar su gira por Centro y Sudamérica la cua arrojó un par de victorias ante Panamá y Bolivia, por lo que aquí revisamos cómo le fue a los ocho jugadores del Club Deportivo Guadalajara en su llamado.

En el caso de Raúl Rangel, fue el único futbolista de todos los convocados por Javier Aguirre que completó los dos encuentros, es decir, los 180 minutos, manteniendo el cero en su portería y dejando en la banca a Luis Ángel Malagón y Carlos Acevedo.

Mientras tanto, Brian Gutiérrez hizo su debut con el TRI frente a Panamá, donde jugó 57 minutos, iniciando como titular y contra la Selección de Bolivia ingresó al 74 para un total de 73 minutos.

Respecto a Luis Romo, sumó 106 minutos con el representativo azteca luego de ser titular ante Panamá y entrar al 74′ frente a Bolivia. Por su parte, Roberto Alvarado jugó 57 minutos en el primer partido, pero en el segundo no vio actividad.

Los minutos jugados con la Selección Mexicana los elementos de Chivas.

Richard Ledezma destacó ante la Selección de Panamá por la lateral derecha; sin embargo, para el segundo duelo se quedó en la banca. Armando “Hormiga” González sí vio acción en los dos cotejos. En el primero jugó 23 minutos y en el segundo 57′ y como titular para sumar en total 80 minutos.

Bryan González inició como titular frente a Panampa para sumar 85 minutos, mientras que en la visita a Santa Cruz se quedó en la banca, por su parte, Ángel Sepúlveda no vio ningún minuto en esta gira.

¿Cuándo regresan a Verde Valle los jugadores de Chivas?

De acuerdo con el comunicado del Club Deportivo Guadalajara, los ocho fubolistas convocados regresan a Verde Valle este martes 26 de enero para sumarse a la preparación del plantel ante Atlético de San Luis, como parte de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026.