Uno de los jugadores que se destacó de la mejor manera en los duelos amistosos de la Selección Mexicana es Raúl Rangel, quien se perfila a ser titular en el debut en la Copa del Mundo 2026. En medio de este contexto, el Tala dejó emotivo mensaje en redes sociales tras las victorias contra Panamá y Bolivia.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado encontró luego de varios años a su portero ideal tras cambiar por varios campeonatos de jugador. Antonio Rodríguez, Raúl Gudiño y Miguel Jiménez no se pudieron hacer de un puesto en el que siempre dejaron dudas.

La actualidad no solo tiene a Raúl Rangel como inamovible en las Chivas de Guadalajara, sino que además se perfila a ser jugador titular en la Selección Mexicana cuando debute contra Sudáfrica en el Clausura 2026. En medio de este contexto, Raúl Rangel dejó un mensaje en redes sociales tras la victoria contra Bolivia.

Raúl Rangel dejó mensaje en redes sociales. (Foto: IMAGO7)

“Una nueva concentración con la Selección Mexicana. Mucho aprendizaje y siempre comprometido a tope por estos colores”, expresó el Tala en Instagram. Cabe destacar que el portero del Guadalajara fue titular en los dos encuentros, situación atípica debido a que Javier Aguirre alternaba en cada fecha FIFA.

Tala Rangel dejó mensaje a Javier Aguirre

Tras lo sucedido contra Bolivia y Panamá, Raúl Rangel dejó un mensaje al Vasco Aguirre. “Me siento entusiasmado, la verdad. Creo que la puerta está abierta para que cualquiera pueda jugar. Incluso hasta yo creo que se presta a que venga cualquier portero… Debo de enfocarme en trabajar y al final el entrenador decidirá quién pone, pero yo creo que esa competencia interna ha estado muy buena y creo que debe de seguir de esa manera”, comentó en zona mixta.