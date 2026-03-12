Brian Gutiérrez es uno de los mediocampistas más talentosos que hay en toda la Liga MX, por lo que Javier Aguirre decidió sumarlo a la Selección Mexicana para los partidos amistosos que ha disputado en este 2026, por lo que el jugador de Chivas podría volver a ser tomado en cuenta para el Tricolor.

El futbolista de Chivas ha deslumbrado a propios y extraños por su nivel con el Guadalajara y en la escuadra nacional; sin embargo, el Vasco tendría a otros hombres por delante del mexico-estadounidense y uno de esos elementos sería Marcel Ruiz.

Sin embargo, el mediocampista del Toluca, sufrió una lesión en el duelo contra el San Diego, por lo que no podría ser elegible para los próximos compromisos de México que se sostendrán a finales del mes de marzo.

Hay que recordar que la próxima semana, Javier Aguirre deberá dar a conocer la lista de convocados para los duelos amistosos del Tricolor contra Portugal y Bélgica, en donde por fin podrá contar con los ‘europeos’ debido a que estos duelos se realizarán en plena Fecha FIFA.

¿Cuál es la lesión que sufrió Marcel Ruiz con Toluca?

El mediocampista mexicano no pudo culminar el partido contra San Diego por la Concachampions; sin embargo, será hasta este viernes cuando se le realicen los estudios correspondientes para saber con certeza la gravedad de la lesión.

¿Cuál otro jugador podría pelear el lugar de Marcel Ruiz en México?

Según diversos reportes, el jugador que podría ser el as bajo la manga de Javier Aguirre para el medio campo mexicano para los próximos encuentros sería Álvaro Fidalgo, quien recientemente recibió la naturalización y podría ser la sorpresa en la próxima convocatoria.