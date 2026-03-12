Chivas está de regreso en el Clausura 2026 y ya recuperó la confianza tras reencontrarse con la victoria en el Clásico Tapatío frente al Atlas, en donde el protagonista de la noche fue Ángel Sepúlveda por marcar el gol del triunfo; sin embargo, admitió que el delantero estelar del Rebaño es Armando González.

En una clara muestra de fortaleza en el vestidor, el Cuate hizo a un lado el ego y admitió que el goleador top del Guadalajara es la Hormiga, demostrando que está comprometido con el plantel, ya que la directiva le habría informado cuál sería su rol, el cual aceptó antes de firmar su contrato con el chiverío.

“Comprometido, sé que soy ese jugador importante en todo sentido. Muchas veces solo vemos el 11 inicial, los cambios, los que juegan o hacen los goles. Va más allá, va a un tema de poder sumar desde donde te toque. Desde que hablé con Javier Mier era eso, me propuso esta idea, este rol importante que quise asumir, que no dudé desde el día que hablamos lo acepté.

“Son cosas que me ha tocado vivir, me ha tocado fallar, me ha tocado aprender. Uno siempre tiene que seguir creciendo y como el más grande del equipo, sé lo que representa y trato de ayudar en lo que me toque.

“En este caso con Armando, se lo dije, es nuestro goleador, no hay ninguna duda, pero traté de decirle: ‘esta es mi forma, creo que este partido lo podemos ganar de esta manera’. Lo entendió perfectamente, nos pusimos de acuerdo, lo hablamos e igual con Gaby Milito y gracias a Dios que se dio todo como lo imaginamos y lo pensamos”, explicó el delantero en palabras para Chivas TV.

¿Por qué Ángel Sepúlveda no dejó que cobrara la Hormiga el penalti?

Hay que recordar que antes de esa jugada, Armando González se equivocó y falló la pena máxima frente a Camilo Vargas, por lo que en señal de protección y confianza, el Cuate tomó el balón para enfrentarse al experimentado cancerbero colombiano en el Clásico Tapatío.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.