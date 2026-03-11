Para el inicio de la Copa del Mundo 2026 faltan 96 días y todo el mundo sigue de cerca qué realizará Javier Aguirre con la lista final de la Selección Mexicana. Uno de los puntos más importantes a definir es en relación a los delanteros y en medio de este contexto Oribe Peralta dio de qué hablar al comparar Hormiga González con Raúl Jiménez y Santi Giménez.

No hay dudas de que Armando González no ha parado de dar de qué hablar debido a que es uno de los goleadores de la Liga MX. Se ubica en la segunda posición con Paulinho detrás de Joao Pedro, goleador de Atlético de San Luis.

En medio de este contexto, el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y una de las grandes preguntas es quiénes deben ser los tres delanteros. Para Oribe Peralta, Armando González no solo debería estar en la lista final, sino que además lo comparó con Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

Armando González pelea por estar en el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

“Son delanteros que están a un gran nivel. Esperamos que Santi recupere su nivel para que tengamos 3 delanteros en este caso que están al más alto nivel: Raúl, Santi y la Hormiga”, expresó el exjugador del Guadalajara.

Martinoli y Doctor ven a la Hormiga en el Mundial 2026

Luis García y Christian Martinoli no coincidieron que hoy el atacante del Guadalajara no solo vive un gran momento, sino que además es el delantero número 2 detrás de Raúl Jiménez. “(Santiago Giménez) está de regreso. Otra vez aquí hay otra polémica. Otro buen punto para este platicar. Hoy el dos de la selección nacional ¿Quién de nueve? ¿Quién es? González. Hoy con total respeto, no es Santiago Jiménez no es Berterame, hoy el segundo delantero del cual y ahí sí estoy cierto Aguirre diría ‘Güey calienta cabrón que vas a entrar’ es González. Hoy González ya no es el tercero y se está peleando con Berterame, aunque Berterame ya mandó un mensaje desde Miami mi amigo el Vasco yo estoy para la selección las polainas. Hoy me parece que el delantero número dos de la selección nacional, con total respeto para Santiago Jiménez, es el pinche Otaku de gol que acabó fallando un penal”, señaló el Doctor con Farsantes con Gloria.

Por su parte, Christian Martinoli señaló: “Estoy convencido de que Raúl Jiménez es el número uno. No se toca nadie. A menos, que ojalá no, se chinga. Y este muchacho hoy sin duda es el suplente de la Selección Mexicana, pero sin duda este güey tiene que ser el suplente. Ahí está Santiago, va a ir porque está en el Milan. A menos que en las últimas 10 fechas de la liga italiana Santiago meta seis goles cabrón lo va a desplazar. Pero si no este cabrón es el segundo”.