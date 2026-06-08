El próximo jueves México enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A en el Mundial 2026. A días para el partido, Oribe Peralta habló de Brian Gutiérrez.

El próximo jueves, para la Selección Mexicana se acabó el tiempo y llegó la hora de la verdad debido a que enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Azteca por el Mundial 2026. Mientras se espera que Javier Aguirre defina su alineación titular, Oribe Peralta señaló que Brian Gutiérrez será importante en el ataque para ayudar a Raúl Jiménez en el área.

El exjugador de América y Chivas marcó su nombre a fuego en la historia del balompié nacional porque anotó el gol más importante de la historia. En Londres 2012 anotó el de la victoria para que el Tri se coronará campeón de los Juegos Olímpicos ante el Brasil de Neymar.

El próximo jueves, la Selección Mexicana volverá a marcar un hito en su historia ya que por tercera vez abrirá una Copa del Mundo cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. A horas para ese encuentro, Oribe Peralta señaló que el mediocampo que vio ante Toluca le gustó y que le encanta Brian Gutiérrez.

Oribe Peralta afirmó que Brian Gutiérrez será importante en la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

“El mediocampo que vi en Toluca la verdad que me gustó mucho, sobre todo por la intensidad porque se adaptan muy bien y eso es lo que tienes que poner en una selección. Jugadores que se complementan muy bien y se conozcan”, analizó el exjugador del Rebaño Sagrado en diálogos con Claro Sports.

Y agregó: “Fidalgo y Quiñones saben perfectamente. Cuando Quiñones va hacia adentro, Fidalgo va por fuera. Brian lo está haciendo muy bien. Se está metiendo muy bien, es un jugador que además del buen manejo de pelota que tiene pisa muy bien el área y eso le da un acompañamiento más importante a Raúl. Después con la intensidad de Lira y Edson lo puedes copar muy bien”.

¿Cuál sería la alineación de México ante Sudáfrica?

Según lo informado por Gibrán Araige, Javier Aguirre enfrentaría a Sudáfrica con Raúl Rangel en la portería, en defensa Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, en el medio Éric Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, en el ataque Raúl Jiménez y Julián Quiñones.