La actividad mundialista sigue generando repercusiones para los futbolistas de Chivas que representan a la Selección Mexicana. Tras el triunfo por 2-0 frente a Sudáfrica, varios rojiblancos han sido tema de conversación entre elogios, análisis y críticas por su rendimiento en el debut mundialista. Mientras tanto, en Guadalajara continúa la preparación para el Apertura 2026, donde Kevin Castañeda y Jordan Carrillo ya son futbolistas rojiblancos, aunque el club todavía no ha realizado el anuncio oficial de sus incorporaciones.

Chicharito defendió el trabajo de Roberto Alvarado con México

Uno de los futbolistas más comentados después del debut mundialista fue Roberto Alvarado. Aunque el Piojo aportó una asistencia en el triunfo sobre Sudáfrica, parte de la afición sigue cuestionando que no consiga replicar con la Selección Mexicana el impacto ofensivo que suele registrar con Chivas. Ante ese escenario, Chicharito Hernández salió en defensa de su antiguo compañero. El delantero aseguró que Alvarado cumple una función táctica mucho más exigente en el esquema de Javier Aguirre. “Si el Piojo Alvarado no brilla como brilla en Chivas es porque las labores defensivas que le pide el Vasco a un jugador tan ofensivo como el Piojo son inmensas. Es un trabajo que no brilla, pero es fundamental y él siempre lo hace”, explicó. Además, calificó la asistencia para el gol de Raúl Jiménez como “medio gol” y destacó la calidad del servicio enviado al área.

Víctor Guzmán se acerca al Toluca

Mientras tanto, un viejo conocido de la afición rojiblanca parece tener definido su próximo destino. Víctor Guzmán finaliza su vínculo contractual con Chivas y quedará en libertad de acción tras haber pasado el último año cedido en Pachuca. El mediocampista de 31 años tuvo una campaña positiva con los Tuzos y de acuerdo con diversos reportes, se encuentra cerca de convertirse en nuevo jugador del Toluca de Antonio Mohamed. De concretarse la operación, el Pocho iniciaría una nueva etapa en uno de los equipos que mejor rendimiento mostró durante la última temporada del futbol mexicano.

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Rodolfo Pizarro regresa a Pachuca

Otro exjugador de Chivas que definió su futuro es Rodolfo Pizarro. El mediocampista viene de completar una temporada positiva con Bravos de Juárez, donde recuperó continuidad y protagonismo después de varios años con altibajos en su carrera. A sus 32 años, Pizarro disputó 38 partidos durante la última campaña y apenas se perdió un encuentro, consolidándose como una de las piezas más utilizadas por Juárez. Ahora, regresará a Pachuca, institución donde inició su carrera profesional. Aunque su mejor versión la mostró durante su paso por Chivas, donde fue pieza clave en la conquista de la Liga MX, la Copa MX y la Liga de Campeones de Concacaf, el mediocampista buscará ahora escribir un nuevo capítulo con los Tuzos en el Apertura 2026.

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Celeste Espino dejaría Chivas para firmar con América

La principal novedad en Chivas Femenil apunta a una salida que seguramente dará mucho de qué hablar. Celeste Espino no continuará en el Guadalajara después de no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato con la institución. Según los reportes más recientes, la guardameta se encuentra muy cerca de convertirse en nueva jugadora del América. La arquera fue parte del plantel que conquistó el Clausura 2022 y el Campeón de Campeones con Chivas, aunque durante gran parte de su etapa en el club tuvo que competir por minutos con Blanca Félix. Ahora, todo indica que su carrera continuará en las filas del máximo rival rojiblanco.