Beto García Aspe analizó el triunfo de México sobre Sudáfrica y señaló a Brian Gutiérrez como uno de los jugadores que más sintió presión

Beto García Aspe se sumó a las críticas al debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y señaló directamente a Brian Gutiérrez como uno de los jugadores que no logró mostrar su mejor versión en el triunfo ante Sudáfrica.

Durante el programa Cuadro titular de FOX, el exjugador aseguró que el joven del Club Deportivo Guadalajara fue uno de los elementos más afectados por el peso de disputar una Copa del Mundo.

“A varios jugadores de México les pesó, eso está clarísimo. Uno de ellos, de los que mejor venía jugando, que es Brian Gutiérrez, le pesó muchísimo, tiene 22 años y le pesó el escenario”, comentó.

Beto García Aspe también explicó que las imprecisiones terminaron influyendo en la decisión del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre de sustituirlo en la parte complementaria. “

“Eso está claro porque estuvo muy impreciso en todo el juego, por eso al final lo cambian”, señaló.

Cabe mencionar que a pesar de las críticas, Brian Gutiérrez se perfila para seguir como titular en el segundo compromiso del TRI en la Copa del Mundo que será ante Corea del Sur.

¿Cuándo es el partido de México vs. Corea del Sur?

La Selección Mexicana volverá a la actividad en el Mundial 2026 el próximo jueves 18 de junio, cuando se mida a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara dentro de la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

Dicho encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de TUDN y Azteca Deportes.