Las Chivas continúan moviéndose en el mercado de fichajes rumbo al Torneo Apertura 2026 y ya concretaron las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, dos futbolistas que llegan con la misión de fortalecer el proyecto encabezado por Gabriel Milito.

De acuerdo con especialistas en fichajes, la directiva del Club Deportivo Guadalajara ha desembolsado alrededor de 8.5 millones de dólares hasta el momento.

Por Kevin Castañeda, el Rebaño Sagrado pagó 3 millones de dólares a los Xolos de Tijuana. Además, la negociación incluyó la carta de Yael Padilla, mientras que por Jordan Carrillo acordaron pagar 5.5 millones de dólares.

Kevin Castañeda costó 3 millones de dólares.

Cabe mencionar que con estas incorporaciones, Chivas deja en claro su intención de conformar un plantel más competitivo para el Torneo Apertura 2026, y esta inversión podría aumentar en las próximas semanas con la llegada de más refuerzos.

Chivas pagó 5.5 millones de dólares por Jordan Carrillo.

¿Cuándo reporta Chivas a pretemporada?

Después de disfrutar de poco más de tres semanas de descanso tras concluir su participación en el semestre anterior, el Club Deportivo Guadalajara volverá a la actividad este lunes 15 de junio para poner en marcha su pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026 y si espera que también lo haga Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.