Jordan Carrillo ya está apalabrado para ser jugador de Chivas, pero hubo una decisión que fue clave para esto.

Aunque todavía falta el anuncio oficial, todo apunta a que Chivas ya tiene cerrado el fichaje de Jordan Carrillo para el Apertura 2026. El futbolista llega procedente de Pumas, aunque sus derechos pertenecían a Santos Laguna, club cuyo presidente, Alejandro Irarragorri, ya confirmó públicamente la operación. Salvo algún imprevisto de última hora, la incorporación del mediocampista ofensivo quedaría formalizada el próximo 15 de junio, una vez que supere los exámenes médicos correspondientes.

Sin embargo, detrás de la negociación parece existir una estrategia muy bien ejecutada por parte del Guadalajara. En un principio se manejó que Pumas nunca presentó una propuesta formal para quedarse con Carrillo, pero posteriormente el periodista Antonio Camacho reveló que sí existió una oferta de los universitarios, aunque Santos Laguna simplemente nunca respondió a la misma. Esto hace pensar que desde la directiva lagunera la propuesta fue descartada prácticamente desde el primer momento.

Esa situación habría abierto completamente la puerta para que Chivas entrara en escena y acelerara las conversaciones. Todo indica que el Guadalajara presentó condiciones más atractivas para Santos, ya fuera mediante una oferta económica superior o a través de facilidades que resultaron más convenientes para los Guerreros. El resultado fue una negociación que avanzó con rapidez y que terminó encaminando a Jordan Carrillo rumbo a Verde Valle.

Además, existe otro factor que pudo haber sido determinante en la decisión final del futbolista. Luego de darse a conocer su llegada al Rebaño Sagrado comenzaron a circular fotografías de su infancia portando la camiseta rojiblanca, así como imágenes de su familia celebrando emocionada el fichaje. Sin poner en duda el profesionalismo del jugador, queda claro que el componente emocional y el cariño familiar hacia Chivas pudieron influir positivamente en su decisión de aceptar el proyecto rojiblanco.

Jordan Carrillo se presentaría en el Guadalajara para hacer exámenes médicos e iniciar pretemporada

La pretemporada de Chivas rumbo al Apertura 2026 arrancará oficialmente este lunes 15 de junio, comenzando con los exámenes médicos y físicos de rutina para todo el plantel. De acuerdo con los reportes más recientes, tanto Jordan Carrillo como Kevin Castañeda ya estarían contemplados para presentarse junto al resto de sus nuevos compañeros. Si todo transcurre conforme a lo previsto, ambos futbolistas podrían incorporarse al trabajo de cancha apenas uno o dos días después, iniciando así formalmente su etapa como refuerzos del Guadalajara.