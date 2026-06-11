Chivas sigue moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes y todo indica que ya tiene prácticamente cerrado un nuevo refuerzo para el Apertura 2026. Se trata de Jordan Carrillo, futbolista procedente de Pumas aunque cuya carta pertenecía a Santos Laguna. De hecho, el propio Alejandro Irarragorri ya confirmó el traspaso del jugador, por lo que únicamente restan detalles administrativos y los exámenes médicos correspondientes para que pueda ser anunciado oficialmente como nuevo integrante del Guadalajara.

La llegada de Carrillo sorprendió a muchos debido a que diversos reportes señalaban que el futbolista estaba cómodo en Ciudad Universitaria y que su prioridad era mantenerse con Pumas. Sin embargo, la reacción de su familia tras conocerse la noticia dejó claro que el vínculo con Chivas viene desde la infancia. Incluso comenzaron a circular fotografías del jugador cuando era niño vistiendo la indumentaria rojiblanca, algo que rápidamente emocionó a la afición del Rebaño Sagrado.

La imagen que más llamó la atención fue una historia de Instagram compartida por familiares del futbolista. En ella se podía ver la felicidad con la que recibieron la noticia, acompañada por el mensaje: “Celebrando que el sueño de mi pegostito se CUMPLIÓ. Los tiempos de Dios son perfectos. Felicidades, mi rey. (Nuestra cara lo dice todo)”. La publicación fue complementada con corazones rojos y blancos, una referencia que muchos aficionados interpretaron como una muestra del cariño que siempre han tenido por el Guadalajara.

Con la incorporación de Jordan Carrillo, la zona ofensiva de Chivas luce cada vez más competitiva para el próximo torneo. A su llegada hay que sumar la de Kevin Castañeda, además del talento que ya existe en la plantilla con nombres como Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Armando González. Por ello, muchos consideran que el Guadalajara está armando una de las plantillas más fuertes de la Liga MX y que partirá como uno de los máximos candidatos al título del Apertura 2026.

¿En qué posición jugará Jordan Carrillo en Chivas?

Jordan Carrillo se ha desempeñado durante gran parte de su carrera como extremo, principalmente por la banda izquierda, aunque también tiene experiencia jugando por el sector derecho. Sin embargo, el esquema de Gabriel Milito no utiliza extremos tradicionales, por lo que su mejor encaje dentro del sistema rojiblanco apunta a ser como mediocampista ofensivo o interior con libertad para acercarse al área rival. Afortunadamente para Chivas, se trata de una posición que también domina y en la que podría explotar gran parte de sus mejores cualidades.