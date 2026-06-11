El miércoles Chivas dejaba a toda la Liga MX desconcertada porque surgió la información que tendría cerrada la llegada de Jordan Carrillo. Esta mañana Alejandro Irarragorri confirmó su venta.

Mientras todo México se preparaba para jugar la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica, desde Guadalajara surgía la información de que se quedaba con el fichaje de Jordan Carrillo. Previo al debut del Tri en el Mundial 2026, Alejandro Irarragorri confirmó la venta de su canterano para que juegue con el Guadalajara en el siguiente torneo.

No hay dudas de que Alejandro Manzo y Javier Mier lograron llevarse todos los aplausos ya que logró quedarse con uno de los futbolistas que era buscado por importantes equipos de la Liga MX. Finalmente ayer Rodrigo Camacho destapaba que desde Verde Valle se quedaban con una de las estrellas en la Liguilla.

En la previa de México ante Sudáfrica, Alejandro Irarragorri confirmó que el Guadalajara se quedó con el fichaje de Jordan Carrillo para el Clausura 2026. En diálogos con Medio Tiempo afirmó que desde la Comarca Lagunera esperan que tenga el mejor de los éxitos con el Rebaño Sagrado en el siguiente torneo.

Jordan Carrillo jugará en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Hemos llegado a un acuerdo con Chivas. Es un jugador que surge de nuestras básicas. Que tiene un gran camino en Santos, muy buenos dos años en Sporting. Aunque no tuvo el éxito que hubiéramos deseado en Sporting, lo que sí tuvo una experiencia distinta en Europa que hoy lo potencia como un jugador muy relevante para México y le deseamos lo mejor en su camino en Chivas”, declaró.

¿Cuánto pagaría Chivas por Jordan Carrillo?

Según lo informado por César Merlo, Chivas estaría pagando cinco millones de dólares para quedarse con el fichaje de Jordan Carrillo. En el mismo reporte, se señala que sería un contrato por cuatro años y no habría ningún jugador que vaya a llegar a Santos Laguna como parte de pago.