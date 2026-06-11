Javier Aguirre confirmó los titulares para el debut de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026. El Vasco decidió dejar afuera a Armando González y Luis Romo por esta importante razón.

Esta tarde no es una más para el futbol mexicano debido a que el Tri abrirá en el Estadio Banorte por tercera vez en su historia una Copa del Mundo. Para el duelo ante Sudáfrica Javier Aguirre confirmó la alineación titular con Roberto Alvarado, Raúl Rangel y Brian Gutiérrez, mientras que Luis Romo y Armando González esperan en el banco de suplentes por decisión técnica.

No hay dudas de que la marca rojiblanca está más presente en esta Copa del Mundo con el conjunto nacional ya que no solo cuenta con cinco jugadores del equipo actual, sino que además tiene a otros cinco con pasado en el Rebaño Sagrado.

Para el duelo de esta tarde Javier Aguirre decidió repetir el once titular que ha utilizado en los últimos partidos de preparación. De esta manera, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez van de inicio junto Jesús Gallardo, Johan Vázquez, César Montes, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

¿Por qué no juegan Armando Gonzalez y Luis Romo en México vs. Sudáfrica?

Para este encuentro Javier Aguirre decidió dejar en el banco de suplentes a Armando González y Luis Romo por decisión táctica. Todo indicaría que en el segundo tiempo el capitán del Guadalajara podría ver acción en los segundos 45 minutos, mientras que la Hormiga habría quedado relegado a la cuarta opción del Vasco entre los centrodelanteros.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO México vs. Sudáfrica?

El partido entre México y Sudáfrica se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO bajo la transmisión de Azteca Deportes en el Canal 7 y Televisa por el Canal 5. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores de Chivas en el Mundial 2026.