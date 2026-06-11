Este jueves comienza oficialmente el Mundial 2026, un evento especialmente significativo para Chivas y para toda la ciudad de Guadalajara. No solo porque las instalaciones de Verde Valle forman parte importante de la logística del torneo, sino porque el Estadio Akron será una de las sedes mundialistas. La importancia de este momento va mucho más allá de lo deportivo, ya que la construcción del inmueble fue impulsada por Jorge Vergara con la visión de convertirlo algún día en escenario de una Copa del Mundo.

Ahora, ese sueño finalmente se ha convertido en realidad. Aunque la ceremonia inaugural se realizará en el Estadio Azteca, el ambiente mundialista ya se vive intensamente en Guadalajara. Consciente de que uno de los mayores anhelos de su padre está por cumplirse, Amaury Vergara aprovechó el arranque de la Copa del Mundo para dedicarle un mensaje breve, pero lleno de significado, que rápidamente conmovió a los aficionados rojiblancos.

Con la frase “Lo logramos, jefe”, Amaury compartió una fotografía en la que aparece observando la cancha del Estadio Akron desde las tribunas. La imagen tiene una enorme carga simbólica, pues muestra el mismo césped que en cuestión de horas albergará partidos mundialistas. Aunque Jorge Vergara ya no está presente para verlo, el proyecto que imaginó hace años finalmente alcanzó una de sus metas más importantes.

La publicación recibió una gran cantidad de mensajes positivos por parte de la afición. Muchos seguidores recordaron el legado de Jorge Vergara y destacaron que seguramente estaría orgulloso de ver cumplido uno de sus grandes sueños. Además, varios comentarios resaltaron el trabajo realizado por Chivas durante los preparativos de la Copa del Mundo, señalando que Guadalajara se ha consolidado como una de las sedes que mejor impresión ha dejado hasta el momento.

¿Qué partido se jugará en el Estadio Akron este jueves 11 de junio?

Aunque la inauguración oficial del Mundial se celebrará en Ciudad de México, el Estadio Akron también tendrá actividad mundialista desde este mismo jueves. El inmueble, que durante la Copa del Mundo recibe el nombre de Estadio Guadalajara, albergará el encuentro entre República de Corea y Chequia, correspondiente al Grupo A. El partido está programado para disputarse a las 20:00 horas y marcará oficialmente el debut de la casa de Chivas como escenario de una Copa del Mundo.