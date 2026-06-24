El exdefensor del Guadalajara reveló que directivos y cuerpo técnico le cerraron la puerta de Europa, incluso pese a las palabras del propietario.

Las posibilidades de que un futbolista mexicano se vaya a Europa son cada vez más escasas; sin embargo, Néstor Vidrio reveló que cuando fichó con Chivas comenzaron a llegarle ofertas del Viejo Continente, pero no se lo permitieron, pese a que el deseo de Jorge Vergara era que se fuera.

El Woody reveló que él junto a su representante le presentaron una oferta formal proveniente del Lisboa de Portugal, en donde pedía que la analizaran; sin embargo, la directiva que estaba conformada por Francisco Palencia y Rafael Puente decidieron que no se fuera porque no tenían cómo reemplazarlo debido a que ya había pasado el draft.

Sin embargo, el propio dueño, Jorge Vergara, habría intentado abogar para que le permitieran la salida, aunque la decisión fina fue que se quedara en el redil, incluso contra su voluntad.

“De hecho las ofertas de Europa llegan cuando llego a Chivas. Tuve una charla con Jorge Vergara, que en paz descanse, porque la verdad mis respetos, 10 puntos como persona. Tuve una charla que en ese momento estaba Jorge, Paco Palencia, Rafa Puente y estaba Carlos Bustos de entrenador, ellos cuatro conmigo y mi representante.

“Tuvimos la charla y les presenté la oferta del Lisboa de Portugal, pero ya había pasado el draft y en ese momento me explicaron que Chivas se imposibilitaba de contratar a alguien más porque ya había pasado el draft, entonces no me podía ir.

“Se pusieron de acuerdo de que no, pero Jorge me decía que sí. ‘¿Te quieres ir a Europa? Voy a hacer todo para que puedas ir’. Pero no se pudo porque las otras tres personas no querían que me fuera porque decían que era importante para el equipo”, declaró en entrevista con el Chatón en su podcast.

Néstor Vidrio reveló que nunca quiso jugar en Chivas

En la misma entrevista, el exdefensor surgido de las fuerzas básicas del Atlas admitió que jamás le llamó la atención el jugar en el Guadalajara, pero aceptó el fichar con ellos debido a la presión que ejerció su familia, que es fiel aficionada al Rebaño.