El presidente de Chivas recordó cómo nació la plataforma que revolucionó las transmisiones del futbol mexicano, los problemas de su estreno y el respaldo que recibió de Jorge Vergara durante uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del club.

A una década del nacimiento de Chivas TV, Amaury Vergara compartió detalles inéditos sobre cómo surgió el proyecto que revolucionó la forma en que el Guadalajara se comunica con su afición. Durante una entrevista concedida a los canales oficiales del club, el presidente rojiblanco explicó que la idea nació como una respuesta al trato que percibían desde algunos medios tradicionales, donde sentían que predominaba una narrativa negativa alrededor de la institución.

Según relató, tanto él como Jorge Vergara estaban convencidos de que era necesario construir un canal propio para acercarse directamente a los aficionados. “Nos sentíamos como en un lugar ajeno, donde siempre todo era negativo hacia Chivas, siempre era ver el vaso medio vacío”, recordó Amaury. A partir de esa sensación surgió el objetivo de “recuperar la libertad de comunicación” y contar las historias del club desde una perspectiva propia.

La creación de Chivas TV se aceleró de manera inesperada cuando Jorge Vergara le planteó a su hijo un desafío que parecía imposible. Aprovechando sus estudios de cine, le preguntó de forma directa: “Oye, ¿qué sabes de hacer producción de partidos?”. El reto era enorme, ya que el equipo tenía apenas unas semanas para construir una plataforma de transmisión propia. “Eso fue, si no me equivoco, 42 días antes del arranque del torneo; ese número en mi cabeza nunca se me va a olvidar”, confesó.

El estreno del proyecto estuvo lejos de ser sencillo. Amaury recordó que el debut frente a Monterrey estuvo marcado por problemas tecnológicos, una demanda superior a la prevista y hasta ataques cibernéticos que afectaron la operación de la plataforma. Sin embargo, rechazó la idea de que aquello representara un fracaso. “Fallamos, pero fallamos por éxito… el error fue que demasiada gente se conectó”, explicó al referirse a la enorme expectativa que generó el lanzamiento entre los aficionados rojiblancos.

Pese a las críticas que recibió el proyecto en sus primeros meses, Jorge Vergara mantuvo una postura de respaldo absoluto hacia el equipo que trabajaba en Chivas TV. “Me acuerdo muy bien que mi jefe me dijo: ‘Es que esto va a ser un trancazo, es que fue un trancazo’. A él siempre lo entusiasmaba más el ser disruptivo, el ser pionero”, relató Amaury. Incluso después de los contratiempos iniciales, aseguró que “nunca hubo un reclamo, nunca hubo un castigo ni una decepción” por parte del entonces dueño del club.

Chivas TV cumple una década de crecimiento

Con la perspectiva que dan los diez años transcurridos, Amaury considera que aquella apuesta terminó modificando la industria del futbol mexicano. “La forma en hacer contratos de transmisión no solo de Chivas, de todos los equipos de fútbol mexicano se transformó a partir de esa disrupción”, afirmó. Además, señaló que el reciente acuerdo con Amazon Prime Video representa la evolución natural de ese camino, ya que permite que el Guadalajara siga controlando su mensaje y su producción audiovisual. “Nosotros lideramos y producimos el contenido que se muestra en Amazon… bajo nuestras condiciones y nuestros valores de comunicación”, concluyó.