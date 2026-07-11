Una de las incorporaciones de Chivas para el Apertura 2026 es el regreso de Luis Gabriel Rey, futbolista que pasó el último año a préstamo con el Puebla y que volvió al Guadalajara con el objetivo de ganarse un lugar bajo las órdenes de Gabriel Milito. Sin embargo, desde su regreso existía una gran incógnita entre la afición rojiblanca: ¿en qué posición iba a utilizarlo el estratega argentino?

La duda tenía sentido, pues mientras que durante su primera etapa con Chivas actuó casi siempre como defensa central, en el Puebla encontró continuidad desempeñándose principalmente como mediocampista de contención. Esto abrió el debate sobre si Milito lo mantendría en la zaga o si lo pondría a competir directamente con Fernando González, uno de los jugadores de mayor confianza del técnico en la mitad de la cancha.

Todo parece indicar que esa incógnita ya quedó resuelta. En el partido amistoso de este sábado frente a Leones Negros, disputado a puerta cerrada en Verde Valle, Gabriel Milito utilizó a Luis Rey como defensa central por izquierda, ocupando específicamente la posición que habitualmente desempeña José Castillo dentro del esquema rojiblanco.

La decisión resulta especialmente llamativa, ya que la defensa es una de las líneas donde menos modificaciones suele realizar Gabriel Milito. Si bien el Guadalajara buscó reforzar esa zona desde el torneo pasado, parecía estar bien cubierta, mientras que en el mediocampo defensivo el único pivote natural es Fernando González. Por ello, muchos pensaban que Luis Rey tendría mayores posibilidades de consolidarse en esa posición.

De cualquier forma, todavía habrá que esperar a los partidos oficiales para conocer cuál será su verdadero rol. No sería ninguna sorpresa que Luis Rey termine alternando entre la defensa y el mediocampo dependiendo de las necesidades de cada encuentro, especialmente porque una de las características que más valora Gabriel Milito es contar con futbolistas capaces de desempeñarse en distintas posiciones dentro del terreno de juego.

Fernando González no jugó como titular el partido contra Leones Negros

Otro detalle que llamó la atención fue que Fernando González tampoco apareció en el once inicial frente al conjunto universitario. Aunque Luis Rey no ocupó su lugar en el mediocampo, el Oso tampoco arrancó como titular, lo que dejó ver una alineación mucho más ofensiva de lo habitual. Esta podría ser una de las principales apuestas de Gabriel Milito para el Apertura 2026, buscando que Chivas tenga mayor protagonismo con el balón desde el arranque de los partidos.